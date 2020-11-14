Черчесов назвал имя нового капитана сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что с капитанской повязкой на поле в матче Лиги наций против Турции выйдет защитник Георгий Джикия. Он исполнял эту роль в товарищеской игре с Молдавией (0:0) и, по словам тренера, справился с обязанностями.

"В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды", — приводит ТАСС слова Черчесова.

Ранее из-за скандала с интимным видео места в сборной России лишился капитан команды Артём Дзюба. Также у нападающего забрали капитанскую повязку в "Зените".

26-летний Джикия выступает за сборную России с 2017 года. Он провёл 26 матчей, в которых забил 1 гол. Защитник также является капитаном в своём клубе — "Спартаке".

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября в Стамбуле. Начало встречи в 20.00 по московскому времени.