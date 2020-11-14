Кайшева выиграла отборочный спринт на Кубок мира

Биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей контрольной спринтерской гонки на сборах национальной команды в Тюмени. Девушка обошла 13 соперниц, пройдя дистанцию за 22 минуты 33 секунды без промахов.

Второй стала Лариса Куклина, третьей — Ирина Казакевич. Вернувшаяся в спорт Татьяна Акимова допустила три промаха и финишировала только десятой.

Спринт в Тюмени стал одним из этапов отбора в сборную России на Кубок мира. По итогам тренировок тренерский штаб сформирует команду из семи человек, которая отправится на первые этапы КМ в Контиолахти и Хохфильцене.

Старт сезона запланирован на 28 ноября. Ранее места в сборной без отбора получили Екатерина Юрлова, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Эти спортсменки в общем зачёте Кубка мира прошлого сезона попали в тридцатку.

Контрольный спринт сборной России