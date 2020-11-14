Погибший Коби Брайант за год заработал $20 млн

Журнал Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после смерти. При подсчёте учтены гонорары от рекламных контрактов, продажи прав и прочие доходы, которые получают наследники известных лчиностей.

Возглавляет рейтинг Майкл Джексон, имя которого с октября 2019 по октябрь 2020 года принесло 48 млн долларов. В первой тройке также писатель Доктор Сьюз и художник-карикатурист Чарльз Шульц.

В рейтинге два спортсмена — баскетболист Коби Брайант и гольфист Арнольд Палмер. Доход наследников экс-игрока "Лейкерс" составил 20 млн.

Брайант погиб в результате крушения частного вертолёта 26 января 2020 года. Вместе с ним на борту находились его дочь Джианна и еще девять человек.

Рейтинг Forbes (погибшие знаменитости)