Квят показал результат в конце пелетона перед квалификацией в Стамбуле

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят неудачно провёл третью практику на "Гран-при Турции". Гонщик показал 17-й результат во время тренировки, отстав от лидера более чем на 20 секунд.

Лучшее время показал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, он прошёл быстрый круг за 1 минуту 48,485 секунды. Вторым стал гонщик "Феррари" Шарль Леклер с отставанием в 0,945 секунды. Третье место занял ещё один пилот "Ред Булла" Александер Албон с отставанием в 1,574 секунды.

Сегодня на трассе в Стамбуле пройдёт квалификация. Гонка состоится в воскресенье. Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может оформить седьмой чемпионский титул в "Формуле-1".