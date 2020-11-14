Куницкая объявила о помолвке с бразильским бойцом UFC

Россиянка Яна Куницкая, выступающая в UFC, объявила о том, что в скором времени станет женой бойца смешанных единоборств Тиаго Сантоса. Девушка опубликовала снимок кольца на своей руке в Instagram.

"Миссис Маррета", — написала Куницкая.

Маррета — прозвище Сантоса, слово переводится на русский как "молот". По сведениям СМИ, Куницкая состоит в отношениях с бразильцем несколько лет.

Девушка провела в UFC четыре боя (две победы, два поражения). В активе Сантоса 20 поединков в этой организации (13 побед, семь поражений).