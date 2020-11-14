Валуев отреагировал на драку Яндиева и Харитонова

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался по поводу инцидента в "Лужниках", где боец ММА Адам Яндиев избил Сергея Харитонова. По словам политика, пока рано делать выводы по этой ситуации.

"Не зная обстоятельств, никто не сможет что-то прокомментировать. Мы с вами видели только, что один боец был явно не готов к такому развитию событий. Наверное, Харитонов от нападавшего подобных действий не ожидал", — заявил Валуев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что между Яндиевым и Харитоновым был финансовый спор - Адам якобы задолжал Сергею 2 млн рублей. Харитонов после драки получил сотрясение мозга и перелом носа. Боец ММА написал заявление в полицию.