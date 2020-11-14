Один из футболистов клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) задержан полицией по подозрению в лишении свободы и изнасиловании. Инцидент произошёл месяц назад в доме спортсмена, сообщает Daily Mail.
Источнику известно имя футболиста, но журналисты пока его не называют. Сообщается только, что подозреваемый старше 20 лет.
Несмотря на то, что инцидент произошёл в октябре, мужчину задержали только в среду. Затем футболиста отпустили под залог. Полиция продолжает расследование, игроку грозит большой тюремный срок.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.