Футболиста АПЛ задержали по подозрению в изнасиловании

Один из футболистов клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) задержан полицией по подозрению в лишении свободы и изнасиловании. Инцидент произошёл месяц назад в доме спортсмена, сообщает Daily Mail.

Источнику известно имя футболиста, но журналисты пока его не называют. Сообщается только, что подозреваемый старше 20 лет.

Несмотря на то, что инцидент произошёл в октябре, мужчину задержали только в среду. Затем футболиста отпустили под залог. Полиция продолжает расследование, игроку грозит большой тюремный срок.