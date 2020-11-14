В отделение полиции доставили одного из участников драки, в которой пострадал боец MMA Сергей Харитонов.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.
"13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта ОК "Лужники". Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщает ведомство.
Турция, попытавшаяся нахрапом влезть на Кавказ, провоцирует новый конфликт у границ России - и не один. В этом ей "помогают" США. Под угрозой - Крым и Абхазия.