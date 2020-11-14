Боец смешанных единоборств Адам Яндиев избил своего коллегу Сергея Харитонова. Драка произошла в "Лужниках" за кулисами турнира по ММА.
Между спортсменами завязалась словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки. Яндиев нанёс противнику два удара руками и повалил его на пол. В результате у Харитонова оказался сломан нос, повреждён глаз и сотрясение мозга.
Видео драки попало в Сеть. "Правда. Ру" не может опубликовать ролик из-за наличия нецензурной лексики.
Харитонов был доставлен в клинику. По словам его адвоката, там он проведёт минимум десять дней.
"Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье", — приводит "СЭ" слова адвоката Александра Кравцова.
Как сообщает "Матч ТВ", причиной конфликта стал долг Яндиева перед Харитоновым. Называется сумма в размере 2 млн рублей.
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