Боец ММА Яндиев избил Харитонова и ещё одного человека в "Лужниках"

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев избил своего коллегу Сергея Харитонова. Драка произошла в "Лужниках" за кулисами турнира по ММА.

Между спортсменами завязалась словесная перепалка, после чего в ход пошли кулаки. Яндиев нанёс противнику два удара руками и повалил его на пол. В результате у Харитонова оказался сломан нос, повреждён глаз и сотрясение мозга.

Видео драки попало в Сеть. "Правда. Ру" не может опубликовать ролик из-за наличия нецензурной лексики.

Харитонов попал в больницу

Харитонов был доставлен в клинику. По словам его адвоката, там он проведёт минимум десять дней.

"Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье", — приводит "СЭ" слова адвоката Александра Кравцова.

Яндиев задолжал денег Харитонову?

Как сообщает "Матч ТВ", причиной конфликта стал долг Яндиева перед Харитоновым. Называется сумма в размере 2 млн рублей.