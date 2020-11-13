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Ласицкене "поблагодарила" ВФЛА и ОКР за пятилетку отстранения

Легкоатлетка Мария Ласицкене опубликовала ироничный пост на тему отстранения российских спортсменов от соревнований. 13 ноября 2015 года по итогам допингового скандала россияне были лишены возможности выступать на международных турнирах под собственным флагом.

Ласицкене "поблагодарила" ВФЛА и ОКР за пятилетку отстранения

Тогда на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) было наложено временное отстранение. Ограничения не сняты до сих пор, а в конце 2019 года произошёл очередной скандал — легкоатлет Данил Лысенко подделал медицинскую справку, чтобы оправдать пропуск третьего допинг-теста за год.

"Спасибо", родные Минспорт, ОКР и ВФЛА за "Заботу" о спортсменах и ударную пятилетку. Позор", — написала Ласицкене.

Ласицкене после отстранения выиграла в нейтральном статусе два чемпионата мира, чемпионат мира в помещении и несколько этапов "Бриллиантовой лиги".

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