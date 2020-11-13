"Коронавирусных" игроков сборной России допустили к матчу в Стамбуле

Полузащитники Александра Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный допущены к матчу сборной России против Турции. Игра состоится в Стамбуле 15 ноября.

В пятницу игроки прошли очередной тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным. В субботу Ерохин, Лесовой и Заболотный должны присоединится к команде, сообщает пресс-служба сборной России.

Ранее в лаборатории, сертифицированной УЕФА, тесты трёх футболистов дали положительный результат. Из-за этого они не смогли принять участие в товарищеском матче против Молдавии (0:0).