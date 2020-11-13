Дзюба возобновил тренировки с "Зенитом"

"Зенит" возобновил тренировки во время паузы на матчи сборных. Все футболисты, кроме Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси, занимаются в общей группе.

К тренировкам также приступил Артём Дзюба, который неделю назад попал в скандал с интимным видео. Футболист был лишён капитанской повязки в "Зените" и не поехал в сборную России. В этом сезоне на счету Дзюбы 16 матчей, восемь голов и пять передач за "Зенит".

Кроме того, в общую группу вернулся Малком, который не выходил на поле с 3 октября.

"Зенит" 21 ноября проведёт выездной матч с "Ахматом", а 24 ноября сыграет против "Лацио" в Риме в рамках Лиги чемпионов.