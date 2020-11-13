Биатлонная сборная России отправится на первый этап КМ на автобусе

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, как команда будет добираться в финский Контиолахти, где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира. Сейчас сборная находится в Ханты-Мансийске.

Сбор команды завершится 20 ноября. После этого биатлонисты, которые попадут в сборную, вылетят в Санкт-Петербург, а уже оттуда автобусом поедут в Контиолахти.

"Вся команда поедет на автобусе, транспорт уже заказан", — приводит ТАСС слова Польховского.

Расстояние между Санкт-Петербургом и Контиолахти составляет более 400 км. Поездка стала возможной после того, как правительство РФ подписало постановление об упрощении пересечения границы спортсменами в условиях пандемии.