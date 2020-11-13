Кирьяков: "Отсутствие Дзюбы - удар по сборной России"

Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков в интервью "Правде. Ру" заявил, что не стоит обращать внимания на результаты товарищеских матчей. По его словам, такие игры неинтересны и являются полем для экспериментов тренерского штаба.

В четверг сборная России сыграла вничью в контрольном матче с Молдавией (0:0).

"Я матч не смотрел. Я такие матчи не смотрю, мне они неинтересны, где ничего не стоит на кону, тренеры могут спокойно экспериментировать, и после игры всегда говорят: "состав видели?", какие тут могут быть вопросы. Поэтому, я думаю, что смысла нет сейчас обсуждать матч. Прошел и прошел, быстрее забыть его, готовиться к тем матчам, от которых что-то зависит, непосредственно к Лиге наций, где будет состав другой и мотивация другая, где будет игра, на которой будет стоять честь страны", — заявил Кирьяков.

Также экс-футболист отметил, что отсутствие капитана команды Артёма Дзюбы из-за скандала с интимным видео может стать ударом для сборной.