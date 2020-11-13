Глава МОК попросил CAS дать чёткий ответ по России

Президент МОК Томас Бах рассказал о процессе в Спортивном арбитражном суде (CAS) между РУСАДА и WADA. По его словам, окончательное решение спора можно ожидать до конца 2020 года.

Бах уточнил, что представители МОК попросили CAS вынести решение, которое можно будет реализовать сразу без новых судебных заседаний. По его мнению, это положительно скажется на спорте в целом и организации Олимпийских игр в Токио в частности.

"Мы попросили принять чёткое и недвусмысленное решение, которое можно будет сразу реализовать. Оно не должно повлечь за собой новых судебных дел и процедур в CAS", — приводит The Strait Times слова Баха.

В декабре 2019 года WADA ввело санкции в отношении РУСАДА из-за возможных махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Из-за этого сборную России отстранили от крупных международных соревнований на четыре года, также нельзя проводить турниры на территории РФ.

РУСАДА не согласилась с вердиктом и оспорила решение в CAS. Процесс рассмотрения дела арбитрами прошёл с 3 по 5 ноября.