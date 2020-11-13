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"Лацио" могут лишить очков из-за тестов на коронавирус

Римский "Лацио" рискует попасть под санкции со стороны Федерации футбола Италии из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус. В ФФИ подозревают, что "орлы" манипулировали результатами тестирования как минимум трёх футболистов.

Так, Чиро Иммобиле, Томас Стракоша и Лукас Лейва сдавали отрицательные тесты и принимали участие в играх чемпионата Италии. Но перед матчем Лиги чемпионов против "Зенита" футболисты получили положительные тесты из другой лаборатории, которая была сертифицирована УЕФА.

Местные органы здравоохранения проводят проверку. Если выяснится, что "Лацио" смошенничал с тестами, команда лишится от одного до трёх очков. В активе римлян 11 очков в Серии А и девятое место в турнирной таблице.

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