Депутат Омаров объяснил, почему Хабибу нужно дать звание Героя России

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров, который стал популярен после обращения к Владимиру Путину по поводу звания Героя России для Хабиба Нурмагомедова, объяснил свою позицию.

По его словам, Хабиб своим поведением даёт пример молодому поколению. Омаров отметил, что не призывает немедленно дать Нурмагомедову звание Героя России, но в то же время боец ММА достоин награды.

"Здесь не идёт речи о немедленном присвоении звания Героя России, дайте другую награду. Ну, значок подарите", — заявил Омаров в интервью Александру Лютикову на YouTube.

Омаров заявил, что Нурмагомедов своим трудом без участия государства добился успехов в спорте. Он привёл в пример футбол, где государство "вкладывает миллиарды в развитие". В Дагестане же в основном развивается бокс и борьба.

"Потому что нет ни ледовых арен, ни плавательных бассейнов. Для занятия борьбой нужен небольшой зал и мат. Поэтому я и поднимаю эти вопросы", — заявил Омаров.

Депутат назвал Нурмагомедова скромным парнем. По его словам, по таким же принципам живёт вся его семья.