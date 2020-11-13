Губерниев призвал вернуть Дзюбу в сборную и отстать от парня

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу шантажировали крупной суммой из-за видео интимного содержания. Журналист призвал вернуть футболиста в сборную России.

"Я об этом и говорил! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня. И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в "Зените", — написал Губерниев в Telegram.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вымогатель потребовал от Дзюбы 5 млн долларов, чтобы видео не попал в Сеть. Форвард "Зенита" не пошёл на поводу у шантажиста.

После появления ролика интимного содержания Дзюба был исключён из сборной России на ноябрьские матчи. Капитанская повязка перешла от него к защитнику "Спартака" Георгию Джикии.

Сборная России в товарищеском матче не смогла победить Молдавию на выезде (0:0).