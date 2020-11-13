На "Гран-при Турции" ожидаются два рекорда Хэмилтона

"Гран-при Турции" может стать знаковым для британского гонщика "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона. Пилот "Мерседеса" может установить два рекорда в воскресение.

Быстрый круг Хэмилтона

Британец может установить рекорд по количеству трасс "Формулы-1" с быстрейшими кругами. Автодром в Стамбуле может стать 25-м, на котором Хэмилтон покажет самое быстрое время за один круг. Ранее такое не удавалось никому.

Падение рекорда Шумахера

Более важное событие может произойти по итогам гонки. Хэмилтон имеет шанс завоевать седьмой чемпионский титул в "Формуле-1". Для этого Льюису необходимо отстать от Валттери Боттаса не более чем на восемь очков.

Конечно, победа в гонке автоматически принесёт британцу чемпионство. Но даже мест ниже или вовсе отсутствия очков может хватить Хэмилтону. Тогда всё будет зависеть от результатов финского гонщика "Мерседеса".

Тем самым может пасть рекорд Михаэля Шумахера, который является самым титулованным гонщиком "Формулы-1" с 2004 года.