Дзюбу шантажировали интимным видео и требовали 5 млн

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба не поддался на шантаж из-за ролика, который вызвал скандал в российском обществе. Перед публикацией видео шантажист требовал от футболиста 5 млн долларов, чтобы интимная жизнь игрока не попала в Сеть.

Личность вымогателя известна самому Дзюбе, а также правоохранительным органам. Футболист отказался выполнять требования из-за слишком завышенной суммы и отсутствия гарантий того, что видео всё же не попадёт в Интернет, сообщает "Фонтанка".

Дзюба при встрече записал разговор с вымогателем на телефон. Информацию о шантажисте изучают в ФСБ. После проверки может быть заведено дело по статье об особо крупном вымогательстве.

Футболист обратился в органы, но не официально. По информации источника, в этом ему помог губернатор Тульской области Алексей Дюмин, с которым у Дзюбы хорошие отношения с момента выступлений за "Арсенал".

Ранее сообщалось, что видео находилось в телефоне Дзюбы. Несколько недель назад произошёл взлом гаджета футболиста, поэтому он осознавал, что ролик может быть "слит" в Сеть.