Лопырёва не понимает, как Россия не смогла забить Молдавии

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырёва отреагировала на ничью сборных Молдавии и России (0:0). Мисс Россия-2003 отметила, что не понимает, как российские футболисты не смогли забить гол в ворота соперника.

"Выражение "Ни в какие ворота" актуально, как никогда… Как, блин можно было Молдавии не забить? Ну вы чего?", — написала Лопырёва в Twitter.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что неудача в матче с Молдавией лишила Россию трёх очков в рейтинге ФИФА. Команда Черчесова опустилась на 20-е место среди европейских сборных и рискует выпасть из второй корзины отборочного турнира ЧМ-2022.

15 ноября россияне проведут матч на выезде против Турции, а спустя три дня сыграют с Сербией.