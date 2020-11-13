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Россия опустилась на границу второй и третьей корзины отбора ЧМ-2022

Сборная России после неудачного результата в товарищеском матче с Молдавией (0:0) потеряла в рейтинге ФИФА три очка. Команда находится в конце второй десятки европейских сборных и рискует выпасть из второй "корзины" перед жеребьёвкой отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Россия опустилась на границу второй и третьей корзины отбора ЧМ-2022

Жеребьёвка отбора состоится 7 декабря. 55 сборных буду распределены на десять групп (пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд). Путёвки на ЧМ-2022 получат победители групп, а вторые команды выйдут в плей-офф раунд, где вместе с лучшими сборными Лиги наций разыграют ещё три места на ЧМ.

Корзины для жеребьёвки отборочного турнира будут определены по ноябрьскому рейтингу ФИФА. На данный момент сборная России занимает 20-е место среди европейских сборных, то есть рискует выпасть в третью корзину и получить не одного, а двух условно более сложных соперников.

В активе России 1476 очков. Победа над Турцией 15 ноября принесёт команде 8 очков, ничья — 0 очков, а в случае поражения команда потеряет 7 очков.

Месту России во второй корзине угрожают команды Ирландии, Румынии, Норвегии, Шотландии, Венгрии, Исландии и Северной Ирландии. Так, ирландцы в случае победы над Уэльсом и поражения россиян обойдут команду Черчесова уже в воскресенье.

Корзины отборочного турнира ЧМ-2022

  • 1-я корзина: Бельгия (1768), Франция (1744), Англия (1672), Португалия (1662), Испания (1639), Хорватия (1632), Дания (1614), Италия (1613), Германия (1611), Голландия (1597).
  • 2-я корзина: Швейцария (1585), Польша (1573), Швеция (1554), Уэльс (1550), Украина (1534), Австрия (1526), Сербия (1488), Турция (1488), Словакия (1479), Россия (1476).
  • 3-я корзина: Ирландия (1464), Румыния (1459), Норвегия (1456), Шотландия (1453), Венгрия (1452), Исландия (1448), Северная Ирландия (1446), Чехия (1443), Босния и Герцеговина (1420), Греция (1411).
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