Аргентина не смогла обыграть Парагвай с отменённым голом Месси

Сборная Аргентины на своём поле сыграла вничью с Парагваем. Встреча завершилась со счётом 1:1, а арбитр встречи Рафаэл Клаус не засчитал гол Лионеля Месси, который мог стать победным.

На 21-й минуте парагвайцы открыли счёт - с пенальти отличился Анхель Ромеро. В конце первого тайма после подачи углового результат сравнял нападающий Иван Гонсалес.

На 58-й минуте Лионель Месси отправил мяч в ворота. Судья не засчитал гол после просмотра ВАР - в начале голевой атаки был зафиксирован фол.

Аргентинцы в трёх матчах отборочного турнира ЧМ-2022 набрали семь очков. 18 ноября команда сыграет против Перу на выезде.