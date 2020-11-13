Неймар покинул сборную Бразилии

Нападающий "ПСЖ" Неймар не сыграет за сборную Бразилии в ближайших матчах. Футболиста отпустили во Францию после осмотра врачей, сообщает Globo Esporte.

У Неймара травма приводящей мышцы левой ноги. Форвард точно должен был пропустить матч с Венесуэлой, но была надежда на то, что он выйдет на поле против Уругвая.

Проведенное исследование показало, что Неймар не успеет восстановиться к следующей игре, поэтому ему разрешили уехать в расположение клуба.

Бразильцы удачно стартовали в отборочном цикле на чемпионата мира-2022. Команда победила Боливию (5:0) и Перу (4:2).