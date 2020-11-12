Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал о планах Лиги на сезон-2020/21. По его словам, тренировочный лагерь может быть открыт уже в декабре. Старт сезона запланирован на 1 января.
"Лига и профсоюз придерживаются даты 1 января, это их ориентир. В середине декабря стартует тренировочный лагерь, а за неделю до этого начнут заниматься команды, которые не попали в плей-офф", — написал Лебрюн в Twitter.
По словам Лебрюна, у НХЛ существует проблема с канадскими клубами. Границы между США и Канадой закрыты из-за коронавируса.
НХЛ может на один сезон организовать канадский дивизион. В Лиге выступают семь команд из Канады:
"Канадский дивизион становится всё более вероятным — по крайней мере пока они не придумают, как ездить из Канады в США и обратно", — заявил Лебрюн.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.