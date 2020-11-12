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НХЛ запланировала старт сезона на 1 января

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал о планах Лиги на сезон-2020/21. По его словам, тренировочный лагерь может быть открыт уже в декабре. Старт сезона запланирован на 1 января.

НХЛ запланировала старт сезона на 1 января

"Лига и профсоюз придерживаются даты 1 января, это их ориентир. В середине декабря стартует тренировочный лагерь, а за неделю до этого начнут заниматься команды, которые не попали в плей-офф", — написал Лебрюн в Twitter.

Канадская проблема НХЛ

По словам Лебрюна, у НХЛ существует проблема с канадскими клубами. Границы между США и Канадой закрыты из-за коронавируса.

НХЛ может на один сезон организовать канадский дивизион. В Лиге выступают семь команд из Канады:

  • "Монреаль Канадиенс";
  • "Оттава Сенаторз";
  • "Торонто Мэйпл Ливз";
  • "Виннипег Джетс";
  • "Ванкувер Кэнакс";
  • "Калгари Флэймз";
  • "Эдмонто Ойлерз".

"Канадский дивизион становится всё более вероятным — по крайней мере пока они не придумают, как ездить из Канады в США и обратно", — заявил Лебрюн.

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