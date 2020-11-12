Польховский не считает Логинова лидером биатлонной сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о том, кого считает лидером команды. По его мнению, это Евгений Гараничев, который показал хорошие результаты на сборах.

Гараничев выиграл контрольную спринтерскую гонку в Ханты-Мансийске, а на следующий день стал вторым в масс-старте, уступив Антону Бабикову.

"На сегодня именно Гараничев — лидер сборной России. Евгений очень много и добросовестно работал этим летом. Результаты говорят сами за себя, хотя Гараничев никогда сильно в декабре не бежал, форма к нему приходила в январе", — приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) слова Польховского.

Главный тренер уточнил, что ожидает ещё большего улучшения результатов Гараничева в январе.

Отметим, Польховский не упомянул Александра Логинова, который в прошлом сезоне стал чемпионом мира и лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира. К сезону биатлонист традиционно готовится по индивидуальной программе.

Вместе с тем Логинову, как лучшему в прошлом сезоне, гарантировано место на первые этапы Кубка мира в Контиолахти и Хохфильцене.