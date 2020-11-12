Этапы КМ по биатлону в Финляндии пройдут со зрителями, в Австрии - без

На первых этапах Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти будут допущены зрители. На трибунах смогут присутствовать не более 4,5 тысяч болельщиков.

В австрийском же Хохфильцене зрителей на трибуны не пустят. Решение местных властей связано с эпидемиологической ситуацией, сообщает РИА "Новости".

В Контиолахти и Хохфильцене пройдут по два этапа Кубка мира. Ранее предполагалось, что соревнования также примут шведский Эстерсунд и французский Анси, но власти не разрешили проводить гонки там.

Этапы Кубка мира по биатлону в 2020 году