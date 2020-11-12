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СБР опубликовал критерии отбора биатлонистов в сборную России

Союз биатлонистов России опубликовал документ, по которому будет определяться состав сборной на этапы Кубка мира и чемпионат мира. Соревнования в сезоне-2020/21 в ноябре и декабре пройдут в финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене.

СБР опубликовал критерии отбора биатлонистов в сборную России

Критерии отбора в биатлонную сборную России

На каждом этапе сезона в основную сборную на этапы Кубка мира или чемпионат мира попадут по семь женщин и мужчин.

1-4 этап

  • Состав формируется решением тренерского штаба команды из спортсменов, входящих в основной и резервный состав.

5-7 этапы

  • 4 мужчины и 4 женщины по итогам выступлений на 1-4 этапах Кубка мира.
  • 1 мужчина и 1 женщина по итогам выступлений на этапах КМ, чемпионата России и "Ижевской винтовке".
  • 1 мужчина и 1 женщина по рейтингу Кубка России после "Ижевской винтовке".
  • 1 мужчина и 1 женщина по итогам выступлений на чемпионате России и "Ижевской винтовке" в трёх гонках (два спринта, индивидуальная гонка), а также находящиеся в топ-15 рейтинга СБР.

8-9 этапы

  • Состав формируется решением тренерского штаба с учётом выступлений на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Чемпионат мира (Поклюка)

  • Состав формируется решением тренерского штаба с учётом выступлений на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

10 этап

  • Состав формируется решением тренерского штаба. По два места в командах получают гарантировано получают лучшие спортсмены из топ-10 Кубка IBU.
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