Экс-тренер "Динамо" Новиков может возглавить "Шериф"

Экс-тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков претендует на должность наставника тираспольского "Шерифа". Кроме него, команду могут возглавить Леонид Кучук и Юрий Вернидуб, сообщает "Молдавский футбол".

Новиков работал главным тренером "Динамо" с октября 2019 по сентябрь 2020 года. Он был уволен со своего поста после вылета из Лиги Европы от тбилисского "Локомотива" и поражения от "Химок" в РПЛ.

"Шериф" лидирует в турнирной таблице чемпионата Молдавии, имея в активе 46 очков. Второй идёт команда "Петрокуб" с 42-мя очками.