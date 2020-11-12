Активистки "Первой женской академии" провели митинг в поддержку нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Мероприятие состоялось у Большого театра в Москве, сообщает "Подъём".
По словам одной из участниц, их пыталась разогнать полиция, но девушки разбежались. Активистки собираются провести ещё одну акцию у Дома футбола.
В руках женщины держали несколько плакатов разного содержания:
"Все делают это";
"Ямы Дзюба";
"Не стыдно".
Активистки выступают против появления в Сети видео интимного содержания, а также осуждают людей, которые отвернулись от Дзюбы.
Ранее форвард "Зенита" попал в скандал с интимным видео. В Сети был опубликован ролик, на котором видно, как футболист занимается самоудовлетворением. После этого вызов Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России был аннулирован.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.