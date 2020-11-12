В Москве прошёл женский митинг в поддержку Дзюбы

Активистки "Первой женской академии" провели митинг в поддержку нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Мероприятие состоялось у Большого театра в Москве, сообщает "Подъём".

По словам одной из участниц, их пыталась разогнать полиция, но девушки разбежались. Активистки собираются провести ещё одну акцию у Дома футбола.

В руках женщины держали несколько плакатов разного содержания:

"Все делают это"; "Ямы Дзюба"; "Не стыдно".

Активистки выступают против появления в Сети видео интимного содержания, а также осуждают людей, которые отвернулись от Дзюбы.

Ранее форвард "Зенита" попал в скандал с интимным видео. В Сети был опубликован ролик, на котором видно, как футболист занимается самоудовлетворением. После этого вызов Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России был аннулирован.