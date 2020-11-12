Стадионы на матчах в Москве можно заполнять на 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что футбольные и хоккейные клубы получат возможность заполнять трибуны на домашних матчах до 25%. Роспотребнадзор в ближайшее время совместно с департаментом спорта рассмотрит заявки от команд на допуск зрителей до конца года.

По словам Собянина, пускать на трибуны будут только в том случае, если клубы смогут выполнить требования по обеспечению эпидемиологической безопасности. Также будет принята во внимание значимость матча.

"Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%", — заявил Собянин в интервью "России-24".

Матчи московских команд

До конца 2020 года в Москве запланированы 12 матчей команд РПЛ и 17 игр клубов КХЛ.

Футбол

21 ноября. ЦСКА — "Сочи".

21 ноября. "Спартак" — "Динамо".

21 ноября. "Локомотив" — "Арсенал".

26 ноября. ЦСКА — "Фейеноорд" (Голландия).

28 ноября. "Спартак" — "Ротор".

1 декабря. "Локомотив" — "Зальцбург" (Австрия).

3 декабря. ЦСКА — "Вольфсберг" (Австрия).

5 декабря. "Спартак" — "Тамбов".

5 декабря. "Динамо" — "Арсенал".

6 декабря. "Локомотив" — "Рубин".

6 декабря. ЦСКА — "Химки".

12 декабря. ЦСКА — "Урал".

Хоккей