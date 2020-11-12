Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что футбольные и хоккейные клубы получат возможность заполнять трибуны на домашних матчах до 25%. Роспотребнадзор в ближайшее время совместно с департаментом спорта рассмотрит заявки от команд на допуск зрителей до конца года.
По словам Собянина, пускать на трибуны будут только в том случае, если клубы смогут выполнить требования по обеспечению эпидемиологической безопасности. Также будет принята во внимание значимость матча.
"Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%", — заявил Собянин в интервью "России-24".
До конца 2020 года в Москве запланированы 12 матчей команд РПЛ и 17 игр клубов КХЛ.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.