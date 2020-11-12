В состав мужской сборной России будут включены восемь биатлонистов

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский рассказал о планах команды перед стартом Кубка мира. Состав сборной будет назван 18 ноября. Перед этим биатлонисты пройдут тестирование на коронавирус.

До 20 ноября команда останется в Ханты-Мансийске, после чего отправится в Санкт-Петербург и оттуда в Финляндию. 28 ноября состоится первая гонка в Контиолахти. В состав мужской команды будут включены восемь биатлонистов.

"Мы должны убедиться, что в Финляндию отправятся здоровые спортсмены. Дай бог, чтобы до этой даты никто не заболел. В состав мужской команды будут включены семь биатлонистов", — приводит Союз биатлонистов России (СБР) слова Польховского.

Ранее сообщалось, что место в команде получили Александр Логинов и Матвей Елисеев, которые в прошлом сезоне показали лучшие результаты среди россиян в общем зачёте Кубка мира.

Лучше всего контрольные гонки на сборах в Ханты-Мансийске провели: