Акатьева первой из россиянок исполнила четверной и тройной аксель

13-летняя фигуристка Софья Акатьева выиграла этап юниорского Кубка России в Казани. Она набрала 231,44 балла по сумме двух программ.

Ученица Этери Тутберидзе первой из российских фигуристок смогла исполнить чисто четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Акатьева показала такие прыжки:

каскад четверного и двойного тулупа;

четверной тулуп;

тройной аксель.

Второй результат на этапе в Казани показала Виктория Жилина из "Ангелов Плющенко", третьей стала Алина Горбачёва.

Кубок России (Казань), юниорки