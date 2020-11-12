13-летняя фигуристка Софья Акатьева выиграла этап юниорского Кубка России в Казани. Она набрала 231,44 балла по сумме двух программ.
Ученица Этери Тутберидзе первой из российских фигуристок смогла исполнить чисто четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Акатьева показала такие прыжки:
Второй результат на этапе в Казани показала Виктория Жилина из "Ангелов Плющенко", третьей стала Алина Горбачёва.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.