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Акатьева первой из россиянок исполнила четверной и тройной аксель

13-летняя фигуристка Софья Акатьева выиграла этап юниорского Кубка России в Казани. Она набрала 231,44 балла по сумме двух программ.

Ученица Этери Тутберидзе первой из российских фигуристок смогла исполнить чисто четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Акатьева показала такие прыжки:

  • каскад четверного и двойного тулупа;
  • четверной тулуп;
  • тройной аксель.

Второй результат на этапе в Казани показала Виктория Жилина из "Ангелов Плющенко", третьей стала Алина Горбачёва.

Кубок России (Казань), юниорки

  1. Софья Акатьева — 231,44.
  2. Вероника Жилина — 197,45.
  3. Алина Горбачёва — 193,68.
  4. Елизавета Осокина — 182,28.
  5. Наталья Лагутова — 180,50.
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