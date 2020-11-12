Бабиков прокомментировал победу в масс-старте

Биатлонист Антон Бабиков рассказал о победе в масс-старте в Ханты-Мансийске. Чемпион мира 2017 года выиграл контрольную гонку, после которой может рассчитывать на попадание в состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

Бабиков отметил, что гонка ему далась непросто, но получилось хорошо отработать на огневых рубежах. Биатлонист допустил один промах.

Спортсмену понравилось, что в Ханты-Мансийске началась настоящая русская зима и выпало много снега.

"Настрой на сезон положительный, хотя много над чем, конечно, придётся поработать. Но мы сделали шаг вперёд, я думаю, в скором времени всё будет лучше", — приводит "Юграмегаспорт" слова Бабикова.

Состав сборной России на первые этапы Кубка мира должен быть объявлен в ближайшее время. Четыре этапа КМ в ноябре и декабре пройдут в финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене.