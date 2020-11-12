Криштиану Роналду не против вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не против того, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. "Красные дьяволы" связались с футболистом и туринским клубом по поводу возможного возвращения в Англию, сообщает ESPN.

В "Ювентусе" планируют таким образом сэкономить на зарплате футболиста, которая составляет около 35 млн евро в год. Кроме того, продажа в "МЮ" может принести клубу более 50 млн евро.

Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" в 2018 году за 100 млн. В 133 матчах он забил 77 мячей.

За "МЮ" португалец выступал с 2003 по 2009 год. За шесть сезонов Роналду провёл в составе команды 307 игр, забив 130 голов.