Повторные тесты игроков сборной России дали отрицательный результат

Повторные тесты футболистов сборной России, которые ранее дали положительный результат, оказались отрицательными. Они были проведены федеральным Медико-биологическим агентством, сообщает пресс-служба команды.

Полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также форвард Антон Заболотный несмотря на это не смогут принять участие в товарищеском матче Молдавия — Россия. В команде надеются, что игроки будут допущены к следующим встречам.

"В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России", — говорится в сообщении.

Тесты Заболотного, Ерохина и Лесового, которые дали положительный результат, были проведены в лаборатории, сертифицированной УЕФА. Все тесты до этого и после отрицательные.