Избитый Широковым судья подал жалобу в Генпрокуратуру

Футбольный арбитр Никита Данченков подал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ с требованием переквалифицировать уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной Романа Широкова. Защита судьи хочет применить по этому делу статью о покушении на убийство.

Напомним, Широков избил Данченкова во время матча любительских команд. Судья после того как показал красную карточку игроку, получил удар рукой и ногой в лицо. Адвокаты арбитра просят генпрокурора отправить материалы дела в Следственный комитет для проведения доследственной проверки.

"Если органы предварительного расследования и прокуратура не согласятся с квалификацией деяний Широкова Романа Николаевича, как покушение на убийство, то привлечь его к уголовной ответственности за покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — приводит ТАСС выдержку из жалобы.

Ранее Данченков обращался с подобным заявлением в прокуратуру Москвы и главк СК, но не получил ответа.