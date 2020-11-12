Месси и Роналду лидируют по количеству промахов с пенальти

Портал transfermarkt опубликовал статистику промахов с пенальти среди чемпионатов топ-5 в XXI веке. Лидерами в этом рейтинге оказались Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На двоих у форвардов 54 промаха с 11-метровой отметки из 288 попыток. На третьем месте экс-полузащитник "Ромы" Франческо Тотти с 19-ю промахами из 99 ударов.

На четвёртом месте шведский форвард Златан Ибрагимович, который не реализовал пенальти в последнем матче "Милана". На его счету 16 неточных попыток из 92-х.

Лидеры по промахам с пенальти: