Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт в Ханты-Мансийске на сборе национальной команды. Эта гонка стала последней отборочной в сборную России на Кубок мира.
Второе место занял Евгений Гараничев, третье — Семён Сучилов. Четвёртым финишировал Пётр Пащенко.
В среду в Ханты-Мансийске был проведён спринт, лучшими в гонке стали Гараничев, Пащенко, Бабиков и Эдуард Латыпов.
По итогам этих стартов будет определён состав команды на первые этапы Кубка мира, которые состоятся в ноябре-декабре. Соревнования примут финский Контиолахти и австрийский Хохфильцен.
На этап сборная России может заявить шесть биатлонистов, а также два запасных. Ранее в состав команды на первые этапы попали Александр Логинов и Матвей Елисеев, которые в прошлом сезоне заняли высокие позиции в общем зачёте Кубка мира.
Состав команды должен быть объявлен сегодня. После завершения сбора биатлонисты отправится в Финляндию, где будет готовиться непосредственно к старту сезона.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.