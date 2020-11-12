Бабиков выиграл отборочный масс-старт на Кубок мира

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт в Ханты-Мансийске на сборе национальной команды. Эта гонка стала последней отборочной в сборную России на Кубок мира.

Второе место занял Евгений Гараничев, третье — Семён Сучилов. Четвёртым финишировал Пётр Пащенко.

В среду в Ханты-Мансийске был проведён спринт, лучшими в гонке стали Гараничев, Пащенко, Бабиков и Эдуард Латыпов.

По итогам этих стартов будет определён состав команды на первые этапы Кубка мира, которые состоятся в ноябре-декабре. Соревнования примут финский Контиолахти и австрийский Хохфильцен.

На этап сборная России может заявить шесть биатлонистов, а также два запасных. Ранее в состав команды на первые этапы попали Александр Логинов и Матвей Елисеев, которые в прошлом сезоне заняли высокие позиции в общем зачёте Кубка мира.

Состав команды должен быть объявлен сегодня. После завершения сбора биатлонисты отправится в Финляндию, где будет готовиться непосредственно к старту сезона.