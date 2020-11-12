Национальные антидопинговые агентства 14 стран выступили с обращением по поводу реформирования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Подписавшие заявление хотят получить больше полномочий в WADA и считают, что организация не является независимой.

"Мы коллективно призываем WADA стать более прозрачно и подотчётной. Национальные агентства проводят большую часть исследований на допинг, но никак не представлены в WADA. Вместе с тем, WADA постоянно заявляет о том, что для него приоритетом является расширение прав спортсменов", — говорится в заявлении, которое опубликовано Норвежским антидопинговым агентством.