Дешам назвал поражение от Финляндии "хорошей пощёчиной"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения в товарищеском матче от Финляндии отметил, что команда получила хороший урок. Встреча на стадионе "Сен-Дени" завершилась победой финнов со счётом 2:0.

"Это была хорошая пощёчина нам, это факт. Результат по игре, и мы получили хороший урок. Сегодня команда не показала того, что могла. Не буду искать другого объяснения или отговорок", — приводит L'Equipe слова Дешама.

14 ноября Франция сыграет на выезде с Португалией в Лиге наций. Победитель матча выиграет свою группу и выйдет в финал турнира.

Финляндия на выезде встретится с Болгарией. Команда претендует на первое место в своей группе Лиги наций и выход в дивизион А.