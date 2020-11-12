В четверг, 12 ноября, восемь команд разыграют четыре оставшиеся путёвки на чемпионат Европы-2020. Финальный турнир запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Матчи пройдут в Тбилиси, Будапеште, Белфасте и Белграде.
Победитель пары Грузия - Северная Македония на Евро-2020 попадёт в группу С к Украине, Голландии и Австрии.
Лучший из пары Сербия - Шотландия в финальной части сыграет в группе D против Англии, Хорватии и Чехии.
Победитель противостоянии Северная Ирландия - Словакия в группе E встретится с Испанией, Польшей и Швецией.
Лучший в паре Венгрия - Исландия попадёт в "группу смерти" к Португалии, Франции и Германии.
Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.