Сегодня станут известны последние участники Евро-2020

В четверг, 12 ноября, восемь команд разыграют четыре оставшиеся путёвки на чемпионат Европы-2020. Финальный турнир запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи пройдут в Тбилиси, Будапеште, Белфасте и Белграде.

20.00 Грузия - Северная Македония.

22.45 Сербия - Шотландия.

22.45 Северная Ирландия - Словакия.

22.45 Венгрия - Исландия.

Победитель пары Грузия - Северная Македония на Евро-2020 попадёт в группу С к Украине, Голландии и Австрии.

Лучший из пары Сербия - Шотландия в финальной части сыграет в группе D против Англии, Хорватии и Чехии.

Победитель противостоянии Северная Ирландия - Словакия в группе E встретится с Испанией, Польшей и Швецией.

Лучший в паре Венгрия - Исландия попадёт в "группу смерти" к Португалии, Франции и Германии.

Евро-2020

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Группа А

Италия.

Швейцария.

Турция.

Уэльс.

Группа В

Бельгия.

Дания.

Россия.

Финляндия.

Группа С

Украина.

Голландия.

Австрия.

Грузия/Венгрия.

Группа D

Англия.

Хорватия.

Чехия.

Сербия/Шотландия.

Группа Е

Испания.

Польша.

Швеция.

Северная Ирландия/Словакия.

Группа F