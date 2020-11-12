Хорват Вида провёл матч с Турцией с коронавирусом

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида провёл один тайм товарищеского матча с Турцией с коронавирусом. При этом Хорватский футбольный союз полностью выполнил регламент УЕФА.

Футболисты сборной Хорватии сдали тесты в понедельник, все результаты были отрицательными. УЕФА допустил всех футболистов к матчу с Турцией.

В среду утром, перед товарищеской игрой, футболисты сдали ещё один тест, который был необходим для допуска игроков на следующий матч против Швеции в Лиге наций. Результаты медицинский штаб получил во время перерыва встречи с Турцией — тест Виды оказался положительным, сообщает пресс-служба хорватской федерации.

В перерыве было принято решение заменить Виду, медики изолировали его от остальных футболистов. Несколько дней футболист "Бешикташа" проведёт в самоизоляции в Стамбуле.

"Все остальные члены национальной команды и сотрудники с отрицательным результатом тестирования должны отправиться в Стокгольм", — говорится в заявлении союза.

Матч завершился вничью со счётом 3:3. 14 ноября Хорватия сыграет против Швеции в Лиге наций. Команде достаточно сыграть вничью, чтобы не вылететь из дивизиона А.