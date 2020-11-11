Фигурист Александр Галлямов, победивший на этапе Кубка России в Казани вместе с Анастасией Мишиной, высказался по поводу скандального видео с Артёмом Дзюбой. По его мнению, футболист не должен был снимать такой ролик.
Видео интимного содержания с Дзюбой появилось в соцсетях на выходных. После его опубликования форвард "Зенита" лишился места в составе сборной России.
"Говорят, видео слили. Но зачем было снимать?" — приводит РИА "Новости" слова Галлямова.
Фигурист отметил, что Дзюба осознал свою ошибку. Вместе с тем, по его мнению, игрок "Зенита" потерял репутацию, которую зарабатывал годами.
"Хоть у тебя и такой статус, ты — лицо сборной России по футболу, это надо поддерживать и понимать, что снимаешь. Уверен, года через два это закончится", — заявил Галлямов.
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