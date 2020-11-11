Фигурист Галлямов раскритиковал Дзюбу за интимное видео

Фигурист Александр Галлямов, победивший на этапе Кубка России в Казани вместе с Анастасией Мишиной, высказался по поводу скандального видео с Артёмом Дзюбой. По его мнению, футболист не должен был снимать такой ролик.

Видео интимного содержания с Дзюбой появилось в соцсетях на выходных. После его опубликования форвард "Зенита" лишился места в составе сборной России.

"Говорят, видео слили. Но зачем было снимать?" — приводит РИА "Новости" слова Галлямова.

Фигурист отметил, что Дзюба осознал свою ошибку. Вместе с тем, по его мнению, игрок "Зенита" потерял репутацию, которую зарабатывал годами.