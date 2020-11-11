"Томь" ушла с последнего места в турнирной таблице ФНЛ

"Томь" в 21-м туре ФНЛ победила на выезде "Енисей". Встреча завершилас со счётом 1:0, победный гол забил Олег Шалаев на 82-й минуте.

Томичи одержали третью победу под руководством Александра Кержакова. Команда набрала 14 очков и ушла с последнего места в таблице ФНЛ. Туда опустился ярославский "Шинник", у которого матч в запасе.

От спасительной зоны — 16-го места — "Томь" отделяют девять очков. До зимнего перерыва команда проведёт домашний матч с "Чертаново" и четыре выездных игры — против "Спартака-2", "Иртыша", брянского "Динамо" и "Нефтехимика".