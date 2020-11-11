Пресс-служба "Спартака" опровергла сообщение сборной Бразилии о том, что у защитника Айртона был выявлен коронавирус. Футболиста вызвали в состав олимпийской сборной, но на сбор команды он не явился.
После этого в "Селесао" заявили, что Айртон в Москве заразился "ковидом". По информации "Спартака", у футболиста обычная простуда. Два его теста на коронавирус дали отрицательный результат.
В сборную Айртона не отпустили, чтобы не вызвать осложнений. По новому регламенту ФИФА клубы имеют право так делать.
"Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат", — приводит "СЭ" сообщение "Спартака".
Айртон выступает за "Спартак" с 2018 года. В этом сезоне он отыграл в 15 матчах, в которых забил три мяча.
За олимпийскую сборную Бразилии Айртон дебютировал в октябре 2019 года и пока провёл один матч. На Олимпиаде-2020 в Токио бразильцы будут защищать чемпионский титул.
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