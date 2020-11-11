Минское "Динамо" установило рекорд скорострельности КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" забросили пять шайб за первые 10 минут 57 секунд матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири". Этот результат является рекордным по скорострельности в Лиге.

Предыдущее достижение принадлежало "Торпедо". Нижегородская команда забросила пять шайб за 11 минут 57 секунд, сообщает пресс-служба минчан.

Рекорд минского "Динамо"

В 10 минут 57 секунд уместились голы пяти разных хоккеистов. При этом три шайбы были заброшены за 45 секунд игроковго времени.