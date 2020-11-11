Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Казани

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились выступления у спортивных пар. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 233,09 баллов.

Вторыми стали призёры Олимпиады-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, отстав на шесть баллов. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с отставанием в 13 баллов от лидеров.

Кубок России в Казани, спортивные пары