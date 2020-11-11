"СКА-Хабаровск" одержал пятую победу под руководством Юрана

"СКА-Хабаровск" в матче 21-го тура ФНЛ победил "Нефтехимик" со счётом 3:2. Победный гол забил Рамзан Гаджимурадов на 87-й минуте.

Хабаровская команда после прихода на пост главного тренера Сергея Юрана провела шесть матчей, в которых одержала пять побед. В ФНЛ армейцы набрали 13 очков из 15, а в Кубке России выбили "Рубин".

До зимнего перерыва команда проведёт ещё пять игр в чемпионате. В турнирной таблице СКА занимает десятое место с отставанием от зоны стыковых матчей в девять очков.

Ранее стало известно, что в матче 1/8 финала Кубка России "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 20 или 21 февраля.