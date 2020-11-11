Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский заявил, что состав команды на первые этапы Кубка мира будет назван после контрольного масс-старта на сборе в Ханты-Мансийске. Гонки состоятся 12 ноября.
Ранее место в составе команды получили Александр Логинов и Матвей Елисеев. Сегодня лучшие результаты в спринтерской гонке показали Евгений Гараничев, Пётр Пащенко, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
"Теперь 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира", — приводит "Тюменская арена" слова Польховского.
Из-за пандемии коронавируса первые этапы турнира будут сдвоенными. В финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене состоятся по два этапа.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.