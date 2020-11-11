Состав сборной России по биатлону будет назван в четверг

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский заявил, что состав команды на первые этапы Кубка мира будет назван после контрольного масс-старта на сборе в Ханты-Мансийске. Гонки состоятся 12 ноября.

Ранее место в составе команды получили Александр Логинов и Матвей Елисеев. Сегодня лучшие результаты в спринтерской гонке показали Евгений Гараничев, Пётр Пащенко, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

"Теперь 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира", — приводит "Тюменская арена" слова Польховского.

Кубок мира по биатлону

Из-за пандемии коронавируса первые этапы турнира будут сдвоенными. В финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене состоятся по два этапа.

Контиолахти

28 ноября. Индивидуальные гонки.

29 ноября. Спринтерские гонки.

3 декабря. Спринтерские гонки.

5 декабря. Гонка преследования (м), эстафета (ж).

6 декабря. Гонка преследования (ж), эстафета (м).

Хохфильцен